Total : Présente sa stratégie et ses perspectives

(CercleFinance.com) - Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, présente aujourd'hui à Paris la stratégie et les perspectives du Groupe.



Dans la prochaine décennie, la production d'énergie de Total augmentera d'un tiers, en passant d'environ de 3 à 4 Mbep/j. Cette croissance proviendra pour moitié du GNL et pour moitié de l'électricité, principalement à partir de renouvelables.



Total confirme son ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Total réduira les émissions Scope 3 de ses clients européens de 30%, en valeur absolue, d'ici 2030. Au cours de la prochaine décennie, les ventes de produits pétroliers du Groupe diminueront de près de 30%. Les ventes de Total seront alors composées de 30% de produits pétroliers, 5% de biocarburants, 50% de gaz et 15% d'électrons, essentiellement renouvelables.



Les ventes de GNL de Total atteindront 50 Mt/an d'ici 2025 et doubleront entre 2020 et 2030.



Total a pour ambition de devenir un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, et porte son objectif à 35 GW de capacité brute en 2025 (70% déjà en portefeuille) avec l'ambition d'une croissance de 10 GW par an au-delà.



Total investira également plus d'un milliard de dollars dans les dix prochaines années dans la révolution de la mobilité électrique, tant dans la fabrication de batteries que dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un objectif de 150 000 points de recharge d'ici 2025.



' Compte tenu de l'incertitude à court terme et du contexte de prix bas, les investissements nets pour 2021 devraient être inférieurs à 12 G$, les investissements dans l'électricité bas carbone étant maintenus à 2 G$. Les efforts de réduction des coûts seront accélérés et augmentés à 2 G$ d'ici 2023 ' indique le groupe.



