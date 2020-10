Total : Première cargaison de GNL neutre en carbone livrée

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir livré sa première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) neutre en carbone au groupe chinois CNOOC. Le chargement a été effectué depuis l'usine de liquéfaction d'Ichthys, en Australie, et livré le 29 septembre au terminal chinois de Dapeng.



L'empreinte carbone de la cargaison de GNL a été compensée par des certificats d'émissions VCS (Verified Carbon Standards) finançant le projet éolien de Guyuan dans la province chinoise du Hebei et le projet Kariba REDD+ de protection des forêts du Zimbabwe.



