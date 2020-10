Total : Premier projet d'éolien flottant en France

(CercleFinance.com) - Total annonce son entrée dans l'éolien flottant en France, en devenant actionnaire à 20% du projet pilote de ferme éolienne flottante Eolmed situé en Méditerranée, au large de Gruissan et à proximité de Port-La-Nouvelle, projet détenu majoritairement par Qair.



A ce projet attribué en juillet 2016 et composé d'une capacité de 30 mégawatts, le géant de l'énergie apporte son expérience dans la conception, le déploiement et l'exploitation d'installations en milieu marin tout au long de leur cycle de vie.



'Avec notre partenaire Qair, nous avons les atouts nécessaires pour relever les défis technologiques et financiers qui conditionneront les succès futurs', a déclaré Julien Pouget, directeur renewables de Total.



