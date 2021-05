Total : Patrick Pouyanné reconduit dans ses fonctions de pdg

(CercleFinance.com) - Réunis aujourd'hui en assemblée générale mixte, les actionnaires de Total ont adopté l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'administration, indique le groupe.



Patrick Pouyanné, le président-directeur général, a notamment souligné 'la qualité des résultats financiers' et fait un point sur la mise en oeuvre de la politique en matière RSE.



L'Assemblée a approuvé un dividende de 2,64E par action au titre de l'exercice 2020 et a entériné la nouvelle dénomination de la société: TotalEnergies.



Réuni à l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de reconduire Patrick Pouyanné dans ses fonctions de Président-directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.



