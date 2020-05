Total : Partenariat pour le recyclage des plastiques

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son ambition de produire 30% de polymères recyclés d'ici 2030, Total annonce avoir signé un accord avec PureCycle Technologies en vue de développer un partenariat stratégique dans le recyclage des plastiques.



Le groupe pétro-gazier s'engage à acheter une partie de la production de la future usine de PureCycle aux Etats-Unis, dont la construction doit démarrer cette année, et à évaluer l'opportunité de développer ensemble une nouvelle usine en Europe.



Grâce à une technologie innovante et brevetée, PureCycle élimine tous les contaminants présents dans les déchets plastiques (couleur, odeur, etc.) pour produire du polypropylène recyclé aux propriétés équivalentes à du polypropylène vierge.



