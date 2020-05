Total : Option de solde du dividende en actions

(CercleFinance.com) - Suite à l'approbation de son dividende 2019 par son assemblée générale, Total annonce que le solde du dividende restant à payer, de 0,68 euro par action, pourra être payé en numéraire ou en actions nouvelles, chacun de ces choix étant exclusif l'un de l'autre.



Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement est fixé à 28,80 euros. Les actions Total ainsi émises porteront jouissance immédiate, seront admises aux négociations sur Euronext Paris et assimilées aux actions existantes.



Le groupe énergétique ajoute que les actionnaires et les détenteurs d'American Depositary Shares (ADS) pourront opter pour le paiement du solde en numéraire ou en actions nouvelles, en adressant leur demande à leurs intermédiaires financiers.



