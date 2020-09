Total : Oddo BHF reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe Total, accompagnée d'un objectif de cours de 42 euros.



Le groupe, qui tiendra sa présentation stratégique le 30 septembre, fait ainsi toujours partie des 'top picks' du broker.



'Total présente le profil financier le plus résilient avec le gearing le plus faible (...). Le groupe sera probablement un des rares à être dans le vert cet exercice ce qui lui permet de maintenir son dividende et de temporiser avant de prendre une décision prématurée alors que tous leurs concurrents les ont baissés de moitié. Toutefois, nous estimons que le rendement de dividende élevé du titre (...) pourrait pousser le management, tôt ou tard, à

réduire son dividende. Ceci lui permettrait aussi d'accélérer ses investissements dans les renouvelables', retient Oddo BHF.



