Total : Nouvelle ligne de production mise en service à Daesan

(CercleFinance.com) - Total annonce la mise en service par sa joint-venture HTC, d'une nouvelle ligne de polypropylène, augmentant ainsi de 60% sa capacité de production à 1,1 million de tonnes/an, sur la plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, en Corée du Sud.



Simultanément, le démarrage d'un quatrième four propane augmente la capacité d'éthylène de 10% pour atteindre 1,5 million de tonnes/an. Ces projets ont été menés en conformité avec les plannings et les budgets prévus.



Ils concluent les investissements annoncés en 2017 et 2018, à hauteur de 1,3 milliard de dollars, pour développer les capacités de production de la plateforme de Daesan, et permettent de tirer parti du propane, matière première bon marché.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel