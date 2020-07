Total : Nouvelle découverte au large du Suriname

(CercleFinance.com) - Total et Apache Corporation ont réalisé une nouvelle découverte significative sur le puits de Kwaskwasi-1 du Bloc 58, situé au large du Suriname, respectivement sur les prospects Maka Central et Sapakara West.



Le puits a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 1 000 mètres et a rencontré une colonne de 278 mètres nets d'hydrocarbures.



' Ces résultats très encourageants confirment notre stratégie d'exploration dans cette zone prolifique, qui vise des volumes importants de ressources à bas coût de développement. ' a déclaré Kevin McLachlan directeur général Exploration de Total.



