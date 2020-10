Total : Mise au point au sujet de Carling

(CercleFinance.com) - Réagissant à des 'informations publiées par certains médias qui ont suscité une émotion légitime sur le site de Carling', Total confirme qu'il n'y a pas de processus de vente en cours de la société Cray Valley.



Il ajoute qu'il respectera les engagements pris en 2013 lors de la restructuration du site de Carling relative aux activités mondiales de résines C4 (Ricon, Krasol) et de résines RW (Cleartack) qui sont destinées à se développer dans le giron du groupe.



Total réaffirme donc son engagement envers la plateforme pétrochimique de Carling et sa Région, et souligne qu'une convention avec les pouvoirs publics a permis d'accompagner l'implantation de plusieurs projets industriels tiers sur la plateforme de Carling.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel