Total : Leader du solaire sur bâtiment en France

(CercleFinance.com) - Total, via la coentreprise entre Total Quadran et Amarenco, indique 'confirmer sa position de leader du solaire sur bâtiment en France', avec plus de 182 mégawatts-crête (MWc) remportés sur l'ensemble des tranches de l'appel d'offres CRE 4, lancé en 2017.



Le groupe énergétique précise que sa coentreprise s'est à nouveau placée parmi les tout premiers lauréats de la neuvième période de cet appel d'offres avec 55 projets remportés pour une puissance totale de 17 MWc, soit 11% des volumes attribués.



