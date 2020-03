Total : Le seul achat dans le secteur pour Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo, dans le cadre d'une étude dans le secteur du pétrole, indique qu'une chute de l'offre de 2.1 Mb/j en 2020 est envisageable. ' L'AIE avait prévu une baisse de la demande de 0.73 Mb/j cette année dans son worst case scenario, ceci est en train de se confirmer et probablement dépasser avec une possible destruction de la demande de d'environ 2.1 Mb/j en 2020 '.



' En effet la demande pour le transport représente 50% de la demande globale soit 50 Mb/j ' indique Oddo.



Oddo estime que les producteurs les plus fragiles disparaitront. ' Cette guerre des prix vise à faire des dégâts dans le secteur en frappant les producteurs à coût élevé, notamment le shale oil US, la mer du Nord, le Canada '.



' Les prix resteront sous pression pour les prochains mois, mais repartiront à la hausse par la suite. Le prix risque de baisser en dessous de notre scenario (45/55 $/b en 2020/21) mais une reprise vers le coût marginal de 55 $/b est inéluctable d'un point de vue fondamental '.



' Nous avons un seul Achat dans le secteur, Total qui a le gearing et le breakeven les plus faibles et pourrait mieux résister avec un rendement de dividende et une valorisation très attractive. Le titre a fortement baissé, en ligne avec le Brent ce qui est rare, probablement en raison de ventes massives par les fonds pour assurer la liquidité, cette baisse offre une opportunité pour revenir sur le titre '.



