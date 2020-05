Total : Intéressé par les algorithmes quantiques

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature d'un partenariat pluriannuel avec la start-up anglaise Cambridge Quantum Computing (CQC), pour développer de nouveaux algorithmes quantiques afin d'améliorer les matériaux utilisés pour le captage de CO2.



Le groupe énergétique travaille sur les matériaux nanoporeux, appelés adsorbants, qui pourraient à terme être utilisés pour piéger le CO2 émis par des opérations industrielles, CO2 qui serait ensuite concentré puis réutilisé ou stocké définitivement.



Les algorithmes quantiques, qui seront développés au sein de la collaboration Total-CQC, simuleront l'ensemble des mécanismes physiques et chimiques dans ces adsorbants permettront ainsi de sélectionner les matériaux les plus performants à développer.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOTAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok