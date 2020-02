Total : Inauguration d'une centrale solaire près de Béziers

(CercleFinance.com) - Total Quadran, filiale de Total dédiée à la production d'électricité renouvelable en France, annonce avoir inauguré, le vendredi 31 janvier, la centrale solaire de 'ZABO' sur la zone d'activité de Béziers Ouest.



Implantée dans un bassin de rétention de six hectares avec ensoleillement optimal, cette centrale d'une capacité installée de trois MWc, produira près de 4,8 GWh d'électricité par an, couvrant ainsi les besoins énergétiques d'environ 2.600 habitants.



La centrale est équipée d'un système de trackers, qui permet aux modules de suivre la course du soleil, ainsi que de capteurs, permettant de positionner les panneaux photovoltaïques en position horizontale en cas de montée des eaux dans le bassin.



