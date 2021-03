Total : Inauguration d'un campus de formation de jeunes

(CercleFinance.com) - Total annonce l'inauguration à Stains (Seine-Saint-Denis), par le Président de la République, de L'Industreet, le campus imaginé et financé par la Fondation Total, à destination des jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification.



Ce campus, gratuit, formera jusqu'à 400 jeunes par an aux métiers de l'industrie du futur. Malgré la Covid-19, ce sont d'ores et déjà plus de 60 jeunes qui ont débuté leur formation d'une durée de 12 à 18 mois à L'Industreet depuis novembre 2020.



Il leur permettra d'acquérir un certificat professionnel dans cinq filières : ligne de production automatisée, inspection et contrôle non destructif, terminaux de distribution d'énergie, numérisation des installations industrielles, entretien multiservice robots-assistés.



