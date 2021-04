Total : Hausse de 69% du résultat net ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Total publie au titre des trois premiers mois de 2021, un résultat net ajusté part du groupe en croissance de 69% à trois milliards de dollars, soit 1,10 dollar par action, un BPA sensiblement supérieur à l'estimation moyenne des analystes.



'Le groupe réalise ainsi un résultat net ajusté supérieur à celui du premier trimestre 2019 avant crise, malgré un environnement moins favorable, tirant parti des plans d'actions mis en oeuvre pendant la crise', explique son PDG Patrick Pouyanné.



Le groupe énergétique indique aussi profiter pleinement du rebond du prix des hydrocarbures, qui dope les bénéfices de l'exploration-production, et souligne la contribution des activités de GNL et des renouvelables, représentant un tiers du résultat.



