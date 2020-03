Total : Gros contrat de toitures solaires en Thaïlande

(CercleFinance.com) - Total, via sa filiale Total Solar Distributed Generation, annonce avoir signé un contrat pour fournir 25 mégawatts-crête (MWc) de toitures solaires pour 24 établissements de Betagro, grande entreprise agroalimentaire en Thaïlande.



Chacun des projets bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité Power Purchase Agreement (PPA) d'une durée de 20 ans. 'L'ensemble constitue l'un des plus importants portefeuilles de Corporate PPA en Thaïlande' souligne le géant énergétique français.



Equipés de plus de 62.000 panneaux solaires, les projets sont conçus pour produire près de 38 GWh d'électricité renouvelable par an, couvrant près de 15% des besoins en électricité de Betagro et permettant de réduire son empreinte carbone de 26.000 tonnes de CO2.



