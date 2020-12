Total : Feu vert norvégien au projet de Northern Lights

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'à la suite du vote du parlement, la Norvège a approuvé la décision finale d'investissement pour le projet de Northern Lights, dans le cadre du développement d'une chaîne de valeur pour la séquestration de CO2.



Le groupe énergétique explique que ce projet vise à permettre le transport, la réception et la séquestration de CO2 dans des couches géologiques enfouies à environ 2.600 mètres en mer du Nord septentrionale.



Sous réserve des autorisations en cours d'instruction par les autorités de la concurrence compétentes, les partenaires de Northern Lights, Equinor, Shell et Total, pourront lancer la phase de construction du projet.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel