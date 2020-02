Total : Entre sur le marché solaire en Espagne

(CercleFinance.com) - Total entre sur le marché solaire avec un portefeuille de 2 GV de projets. Le groupe a signé deux accords avec Powertis et Solarbay Renewable Energy pour développer ce projet.



Le groupe va créer une coentreprise avec Powertis pour un portefeuille initial de projets de 800 MW. Il va également réaliser l'acquisition d'un portefeuille de projets de 1,2 GW de Solarbay.



Le premier projet doit démarrer fin 2020. Tous les projets devront être mis en service en 2023. Des rémunérations seront payées en cas de succès par total à Powertis et Solarbay.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOTAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok