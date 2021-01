Total : Total, en désaccord sur le climat, quitte l'American Petroleum Institute

PARIS (Reuters) - Total a annoncé vendredi son retrait de l'American Petroleum Institute (API), la principale fédération des industriels des hydrocarbures aux Etats-Unis, en raison de désaccords avec ses positions sur le climat.

Le groupe français évoque dans un communiqué des "divergences" avec l'API sur plusieurs points, parmi lesquels le "relâchement" de la réglementation américaine sur les émissions de méthane, le soutien aux véhicules électriques - auquel s'oppose l'organisation américaine - et la tarification du carbone.

"Par ailleurs, l'API s'est engagée lors des récentes élections en faveur de candidats qui s'étaient exprimés contre le soutien des Etats-Unis à l'Accord de Paris", ajoute Total.

"Nous nous sommes engagés à nous assurer, de manière transparente, que les associations professionnelles auxquelles nous adhérons portent des positions et des messages alignés avec ceux du groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique", a déclaré Patrick Pouyanné, son PDG, dans le communiqué.

"Cette transparence répond aux attentes de nos parties prenantes mais c'est également un gage indispensable de la crédibilité de notre stratégie".

L'API, qui revendique plus de 600 membres, producteurs, raffineurs et distributeurs d'énergie aux Etats-Unis, explique sur son site internet vouloir "influencer les politiques publiques en faveur d'une industrie américaine du pétrole et du gaz naturel forte et viable".

