Total : Émission d'obligations pour trois milliards d'euros

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir lancé une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée pour trois milliards d'euros, en deux tranches de 1,5 milliard chacune avec des coupons de 1,625% et 2,125%, et des options de remboursement à sept et 12 ans respectivement.



Les fonds ainsi levés serviront à financer la stratégie de croissance du groupe, notamment les acquisitions dans les renouvelables, en particulier 1,7 milliard d'euros liés à l'acquisition des 20% d'intérêts dans Adani Green Energy Limited.



'Avec un coupon moyen pondéré de 1,875%, cette émission, qui a été très bien accueillie par les investisseurs, permettra au groupe de financer son développement dans les renouvelables à un coût du capital réduit', commente la compagnie pétro-gazière.



