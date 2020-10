Total : Emballage produit à partir d'émissions de carbone

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un partenariat novateur, Lanzatech, Total et L'Oréal annoncent une première mondiale avec la production du premier emballage durable à partir d'émissions de carbone captées et recyclées.



Au cours du processus de fabrication, Total utilise un procédé de déshydratation innovant développé avec IFP Axens, pour transformer l'éthanol en éthylène, avant de le polymériser en polyéthylène présentant toutes les spécificités techniques de son équivalent fossile.



Les partenaires ont maintenant la volonté de poursuivre leur collaboration dans la production de plastique durable à plus grande échelle tout en accueillant tous ceux également prêts à s'engager vers l'utilisation de ces nouveaux plastiques durables.



