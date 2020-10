Total : Devient le 9ème membre de ChargeUp Europe

(CercleFinance.com) - ChargeUp Europe, recharge pour véhicules électriques en Europe, accueille Total comme 9ème membre.



ChargeUp Europe est une alliance basée à Bruxelles (Belgique) qui représente le secteur des infrastructures de recharge du véhicule électrique en Europe.



' ChargeUp Europe va continuer à contribuer activement aux discussions au niveau européen, portant sur les initiatives et politiques publiques qui encourageront un déploiement efficace, concret et facile d'utilisation des infrastructures de recharge au sein des pays de l'UE '.



' Dans ce contexte de basculement graduel vers une mobilité neutre, notre ambition est d'opérer 150 000 points de charge en Europe d'ici à 2025 ' a déclaré Pierre Clasquin, Vice-président EV Charge chez Total.



