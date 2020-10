Total : Développement de l'outil Solar Mapper

(CercleFinance.com) - Total et Google Cloud annoncent avoir développé conjointement Solar Mapper, qui vise à accélérer le déploiement d'installations photovoltaïques pour les particuliers en estimant de façon précise et rapide le potentiel d'énergie solaire de leurs logements.



Solar Mapper utilise de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle qui offrent de meilleurs résultats que les outils actuels, en améliorant notamment la finesse de l'estimation du potentiel solaire et la pertinence de la technologie à installer.



Dans le cas de la France, Solar Mapper assure une couverture géographique de plus de 90%. Par ailleurs, Total envisage de développer une application de Solar Mapper dédiée aux bâtiments et installations industrielles et commerciales.



