Total : Démission d'un rôle d'opérateur au Brésil

(CercleFinance.com) - Total annonce ce lundi avoir notifié le 19 août à ses partenaires sa démission de son rôle d'opérateur de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil.



Il a informé l'Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) de cette décision, qui ouvre une période de six mois durant laquelle un nouvel opérateur sera désigné et à qui les activités d'opérateur seront transférées.



Durant cette période, la compagnie pétro-gazière française a l'obligation de continuer de mener les processus administratifs pour le compte de ses partenaires, à savoir le brésilien Petrobras et le britannique BP.



