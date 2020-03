Total : Découverte 'encourageante' en Mer du Nord

(CercleFinance.com) - Total, en tant qu'opérateur avec un intérêt de 30%, fait part d'une découverte 'encourageante' sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen.



'Le puits a été foré à une profondeur d'environ 80 mètres et a traversé une colonne de 64 mètres nets de gaz à condensats et d'huile légère de très bonne qualité, dans des réservoirs de grès du Jurassique supérieur et du Trias', précise le géant pétro-gazier français.



L'analyse des données et l'estimation des ressources découvertes est en cours. Ces résultats doivent permettre d'élaborer le programme d'évaluation nécessaire pour confirmer la commercialisation du prospect.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

