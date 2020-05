Total : Confirmation de la cession d'actifs à NEO Energy

(CercleFinance.com) - Total confirme son engagement à la vente d'actifs non-stratégiques en mer du Nord britannique à NEO Energy, après avoir renégocié avec HitecVision les conditions financières de l'accord de juillet 2019 pour refléter les conditions actuelles du marché.



Le groupe énergétique français précise que Petrogas n'est plus partie à la transaction pour sa part. Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, les parties prévoient de conclure la transaction d'ici au troisième trimestre 2020.



Total et NEO ont préparé des plans de transition détaillés afin d'assurer un transfert sans accroc des opérations dès la réalisation de la cession tout en permettant à NEO de mettre en oeuvre dès que possible ses plans d'efficacité opérationnelle et de croissance.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOTAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok