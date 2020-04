Total : Cession d'actifs à Brunei et en Afrique

(CercleFinance.com) - Total annonce la vente de plusieurs actifs non-stratégiques dans les secteurs de l'exploration-production (Brunei) et du marketing & services (Sierra Leone et Libéria), cessions représentent une valeur totale de plus de 400 millions de dollars.



Le groupe énergétique a ainsi finalisé la vente de sa filiale en propriété exclusive Total E&P Deep Offshore Borneo BV, qui détient une participation de 86,95% dans le Bloc CA1 dont Total était l'opérateur avec une quote-part de production d'environ 5 000 bep/j en 2019.



Total a aussi signé un accord en vue de céder ses activités marketing & services au Libéria et en Sierra Leone, activités consistent en un réseau de 63 stations-service et d'activités de commercialisation, d'importation et de stockage de produits pétroliers.



