Total : Berenberg maintient sa recommandation d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg maintient sa recommandation d'achat sur Total, assortie d'un objectif de cours de 40 euros, évoquant un titre qui tend de plus en plus à 'se différencier' au sein du secteur pétrolier.



Dans une note envoyée à ses clients, le broker allemand met en avant la volonté du groupe énergétique français de continuer à faire croître ses activités existantes, tout en se développant dans les métiers à faibles émissions de carbone et en continuant de verser un dividende.



'Son bilan a souffert de la crise, mais l'endettement reste à des niveaux confortables et les réductions de coûts conjuguées à la reprise des prix pétroliers devraient le protéger contre un retournement à la baisse à court terme', prédit Berenberg.



Le courtier salue par ailleurs les efforts entrepris par le groupe en vue d'accélérer sa transition énergétique et de se fixer des objectifs précis dans le secteur des énergies renouvelables.



'L'activité GNL et l'offshore profond vont continuer à générer des rendements attractifs tandis que les activités d'aval se montrent toujours aussi résistantes', estime Berengerg.



'Le titre se différencie de plus en plus vis-à-vis de ses pairs au sein du secteur', conclut-il.



