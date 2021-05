Total : Augmentation de capital réservée aux salariés

(CercleFinance.com) - Total indique qu'à la clôture de la période de souscription, 46.537 souscripteurs dans 102 pays, représentant 40,3% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital réservée, pour un montant de 316,5 millions d'euros.



Ces résultats sont en hausse par rapport à 2020 en termes de taux de participation et de nombre de souscriptions. Pour rappel, la période de souscription s'est déroulée du 30 avril au 17 mai, et le prix de souscription a été fixé à 30,50 euros par action.



En conséquence, 10.589.713 actions nouvelles seront émises le 9 juin. Elles porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises aux négociations sur Euronext. La participation des salariés au capital s'élèvera alors à 7,09%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel