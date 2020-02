Total : Augmentation de capital réservée aux salariés

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique Total annonce la mise en oeuvre de son opération annuelle d'augmentation de capital réservée à ses salariés et anciens salariés, pour un nombre maximum d'actions pouvant être émises de 18 millions.



Ces actions seront de même catégorie que les actions existantes et porteront jouissance courante. Selon le calendrier indicatif, la fixation du prix de souscription aura lieu le 29 avril et la période se déroulera du 6 au 18 mai (inclus).



