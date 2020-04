Total : Assemblée générale à huis clos

(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'épidémie de Covid-19, Total indique que son assemblée générale mixte convoquée le 29 mai à 10h00, se tiendra hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer.



L'assemblée générale sera retransmise en direct en intégralité sur le site internet du groupe. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement, soit par internet, soit par correspondance, soit en donnant mandat.



