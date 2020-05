Total : Annonce les résultats d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Le groupe Total annonce ce jour que 45.547 souscripteurs dans 97 pays (représentant 39,97% des salariés et anciens salariés éligibles du Groupe) ont souscrit à sa dernière augmentation de capital réservée aux salariés, pour un montant de 339,4 millions d'euros.



'En conséquence, 13.160.383 actions nouvelles, représentant 0,51% du capital de Total au 30 avril 2020, seront émises le 11 juin 2020, porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions Total déjà admises aux négociations sur Euronext Paris', explique le groupe.



