Total : Total annonce la découverte d'un gisement de gaz en mer du Nord​

PARIS (Reuters) - Total a annoncé mardi la découverte "encourageante" d'un nouveau gisement de gaz en mer du Nord britannique.

"Total, opérateur, et ses partenaires ont fait une découverte encourageante sur le prospect Isabella 30/12d-11 de la licence P1820, situé en mer du Nord britannique, à environ 40 kilomètres au sud du champ d'Elgin-Franklin et à 170 kilomètres à l'est d'Aberdeen", dit la compagnie dans un communiqué.

"Les premiers résultats obtenus sur le puits d’Isabella sont encourageants. Cette nouvelle découverte conforte notre stratégie d'exploration en mer du Nord, qui consiste à rechercher des prospects à proximité de nos infrastructures pour créer de la valeur ajoutée", ajoute Kevin McLachlan, directeur général Exploration de Total.

(Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

