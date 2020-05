Total : Ambition de neutralité carbone en 2050

(CercleFinance.com) - Total annonce son ambition d'atteindre la neutralité carbone (Net Zero) à horizon 2050, en phase avec la société, pour l'ensemble de ses activités mondiales, depuis sa production jusqu'à l'utilisation par ses clients de ses produits énergétiques vendus.



Dans une déclaration avec des représentants d'investisseurs membres de Climate Action 100+, le groupe prend un engagement de neutralité carbone en Europe pour l'ensemble de sa production et de ses produits énergétiques utilisés par ses clients en 2050 ou avant.



Total affiche enfin une ambition de réduction de 60% ou plus de l'intensité carbone moyenne de ses produits énergétiques utilisés dans le monde par ses clients d'ici 2050 avec des étapes intermédiaires de 15% en 2030 et de 35% en 2040.



