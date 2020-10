Total : Affrètement de quatre navires propulsés au GNL

(CercleFinance.com) - Total indique affréter quatre navires de type Aframax, équipés de propulsion GNL (Gaz Naturel Liquéfié), navires d'une capacité de 110.000 tonnes de brut ou de produits raffinés chacun, qui seront livrés en 2023 et rejoindront la flotte affrétée du groupe énergétique.



Ces navires ont été conçus avec les technologies de propulsion GNL les plus efficaces pour réduire les émissions, ce qui permettra une réduction significative de gaz à effet de serre par an et par navire, de plus de 5.000 tonnes par rapport à des navires conventionnels.



Les deux premiers seront affétés auprès de l'armateur Hafnia et les deux suivants auprès de l'armateur Viken Shipping. Leur approvisionnement en GNL sera assuré par Total Marine Fuels Global Solutions, sa filiale dédiée aux activités de soutage à l'échelle mondiale.



