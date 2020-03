Total : Acquisition de Global Wind Power France

(CercleFinance.com) - Total annonce acquérir 100% de la société Global Wind Power (GWP) France qui détient un portefeuille de plus de 1000 mégawatts (MW) de projets éoliens terrestres dont 250 MW seront mis en service à l'horizon 2025.



'Cette acquisition démontre la volonté de Total de se développer sur l'ensemble des énergies renouvelables et de contribuer aux ambitions de la France en matière de transition énergétique', a déclaré Philippe Sauquet, directeur général Gaz Renewables & Power.



Les équipes de GWP seront intégrées à celles de sa filiale à 100% Total Quadran et permettront de compléter les expertises métiers déjà présentes au sein du groupe énergétique afin d'accélérer les développements éoliens en France.



