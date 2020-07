Total : Accord de financement pour Mozambique LNG

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature de l'accord de financement externe du projet Mozambique LNG, pour un montant de 14,9 milliards de dollars, le plus grand financement de projet jamais réalisé en Afrique.



Ce projet, premier développement à terre d'une usine de GNL du pays, comprend le développement des champs de Golfinho et d'Atum, ainsi que la construction de deux trains de liquéfaction d'une capacité totale de 13,1 millions de tonnes par an.



Le financement de 14,9 milliards sera composé de prêts directs et de prêts garantis octroyés par huit agences de crédit à l'exportation, par 19 banques commerciales et par la Banque africaine de développement.



