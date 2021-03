Total : Accord d'avitaillement en GNL avec MSC Croisières

(CercleFinance.com) - Total et MSC Croisières font part d'un accord portant sur la fourniture annuelle d'environ 45000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour les prochains navires de croisière de MSC Croisières propulsés au GNL et qui feront escale dans le port de Marseille.



Le groupe énergétique avitaillera ainsi en GNL marin les navires de croisière de MSC Croisières naviguant sur les routes méditerranéennes par transfert de navire à navire en utilisant son deuxième navire avitailleur en GNL, actuellement en construction.



D'ici 2022, Total exploitera deux navires avitailleurs en GNL marin de 18600 m3, à Rotterdam et à Marseille, et partagera l'utilisation d'un troisième navire avitailleur à Singapour, après avoir obtenue une licence locale le mois dernier.



