Total : A signé l'acquisition de 'Blue Point London'

(CercleFinance.com) - Total a signé l'acquisition de la société 'Blue Point London' auprès du Groupe Bolloré.



Total reprend ainsi la gestion et l'exploitation du réseau Source London, premier réseau de recharge pour véhicules électriques de Londres avec plus de 1600 points de charge installés dans les rues de la capitale britannique.



L'actuel réseau Source London représente à ce jour plus de la moitié des points de charge en opération dans Londres. Le nombre de points doit être décupler d'ici cinq ans.



Total s'engage par ailleurs à alimenter ce réseau de recharge avec de l'électricité garantie à 100% d'origine renouvelable, qui sera fournie par sa filiale Total Gas & Power Limited.



Total continue ainsi son développement dans les grandes agglomérations européennes, en ligne avec son ambition d'opérer plus de 150 000 points de charge pour véhicules électriques d'ici à 2025.



