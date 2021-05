Total : 1er avitaillement en GNL marin d'un porte-conteneur

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir achevé la première opération réalisée en France d'un avitaillement en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) marin d'un porte-conteneur.



La Gas Agility, plus grand navire avitailleur en GNL du monde et affrété par Total, a finalisé le 30 avril dernier au port de Dunkerque l'avitaillement du plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au GNL, le CMA CGM Jacques Saade, avec environ 16 400 m3 de GNL.



' Cette opération sans précédent marque également le premier chargement en GNL d'un navire de petite taille réalisé par le terminal méthanier de Dunkerque et la première opération d'avitaillement en GNL réalisée au Terminal des Flandres concomitamment aux opérations habituelles de manutention portuaire ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel