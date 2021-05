Total : Total annonce la suspension de la distribution aux actionnaires de MGTC

PARIS (Reuters) - Total annonce mercredi la suspension de toute distribution aux actionnaires de l'entreprise birmane Moattama Gas Transportation Company (MGTC), dont il fait partie.

"Compte tenu du contexte instable au Myanmar, suite à une proposition conjointe par Total et Chevron lors de l’assemblée générale de MGTC (Moattama Gas Transportation Company Limited) du 12 mai dernier, toutes les distributions aux actionnaires de cette société ont été suspendues", explique le groupe dans un communiqué.

Les actionnaires de MGTC sont Total (31,24%), Chevron (28,26%), PTTEP (25,5%) et MOGE (15%).

Total "condamne la violence et les abus des droits humains intervenant au Myanmar" et "réaffirme qu’il respectera toute décision qui pourrait être prise par les organisations internationales ou nationales compétentes, y compris les sanctions applicables imposées par les autorités européennes et américaines".

