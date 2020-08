THE BLOCKCHAIN GP : Nouveau point d'entrée graphique détecté

(BFM Bourse) - Nouvelle flambée en perspective à anticiper sur l'action THE BLOCKCHAIN GP, dans le cadre d'une opération spéculative de court terme.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le début du mois de juillet, la psychologie de marché régissant le parcours graphique de l'action a gagné brutalement en agressivité à l'achat avec en particulier trois bougies au corps vert très allongés (1er, 07 et 08 juillet), avec à chaque fois des volumes d'échanges très épais. Les consolidations consécutives à ces à-coups acheteurs sont courtes, à "retracement" faible au regard des avancées initiales, et construites sur les parties hautes des corps des bougies évoquées. Après une consolidation plus longue jusqu'au 07 août, la mobilisation du camp acheteur s'est traduite graphiquement par deux bougies remarquables en marubozu (11 et 17 août), dans des volumes en accélération. Les signaux envoyés par la dynamique des moyennes mobiles courtes et longues sont clairs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action THE BLOCKCHAIN GP à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre THE BLOCKCHAIN GP au cours de 0.999 € avec un objectif à 1.399 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 0.910 €.

Le conseil THE BLOCKCHAIN GP Positif 0.999 € Objectif : 1.399 € Potentiel : +40.04 % Stop : 0.910 € Résistance(s) : 1.400 / 1.500 Support(s) : 0.862 / 0.700 / 0.410

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime