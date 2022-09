The blockchain gp : La société The Blockchain Group cote à part sa filiale Eniblock

(BFM Bourse) - La société cotée The Blockchain Group annonce avoir mis en Bourse sa filiale Eniblock par voie de cotation directe sur Euronext Growth. Eniblock a développé une plateforme logicielle tout-en-un à destination des entrepreneurs et entreprises du web 3.

La société cotée The Blockchain Group annonce l'admission par voie de cotation directe des actions de sa filiale Eniblock sur le marché Euronext Growth Paris.

Créée en 2019, Eniblock a développé une plateforme logicielle tout-en-un (tokenisation, conservation, workflow, paiement et conformité), qui propose ses services aux acteurs souhaitant proposer une offre d'actifs numériques de divers secteurs, quel que soit l'actif ou la blockchain. Elle présente un seul produit pour créer, gérer et héberger une solution d'actifs numériques sur une infrastructure hébergée dans le cloud.

L'objectif de cette admission sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Eniblock de bénéficier d'une visibilité auprès des investisseurs et d'être cotée sur un marché offrant un cadre réglementaire adapté à sa taille et son projet de développement. Cette admission a été approuvée par Euronext en date du 14 septembre 2022.

"Nous nous réjouissons de la cotation d'Eniblock. La forte traction du marché de la blockchain B2B dans les prochaines années va nécessiter des ressources dédiées pour accompagner l'expansion de notre plateforme SaaS" déclare Xavier Latil, Président d'Eniblock et PDG de The Blockchain Group.

Un portefeuille de 15 clients

Eniblock dispose à date, d'un portefeuille de 15 clients positionnés sur divers secteurs (sport, réseaux sociaux, santé, finance, etc.). Grâce à la particularité de son modèle économique, la société indique avoir réussi à se constituer trois sources de revenu distinctes: les abonnements au logiciel, les commissions de transaction et les services professionnels.

La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure de cotation directe à la suite d'un placement privé d'un montant de 2,52 millions d'euros au prix de 4,99 euros par action. À la suite des opérations d'augmentation de capital, The Blockchain Group détient 52,05% du capital et des droits de vote d'Eniblock et entend conserver son rôle d'actionnaire majoritaire.

Le premier jour de cotation d'Eniblock est prévu le 20 septembre 2022 sous le code mnémonique ALENI et le code ISIN FR001400C2Z4.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse