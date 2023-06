Teract : Niel, Pigasse, Zouari font une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital-source

PARIS (Reuters) - Les hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont déposé dépose une offre d'un milliard d'euros pour monter au capital de Casino, a-t-on appris mardi d'une source proche du dossier, confirmant une information dévoilée plus tôt par Challenges et par l'AFP.

Le trio avait dit jeudi vouloir travailler sur "une solution industrielle et pérenne" pour le groupe Casino, après l'abandon d'un projet de rapprochement avec Teract.

Dirigé par Jean-Charles Naouri, le groupe Casino traverse une zone de fortes turbulences notamment imputables à son endettement, qui atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.

(Avec Juliette Jabkhiro, rédigé par Nicolas Delame)

