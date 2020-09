Technicolor : S&P abaisse la note à 'défaut sélectif'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'agence Standard & Poor's a annoncé mercredi avoir abaissé la note 'CC' de Technicolor pour la ramener à 'SD', c'est-à-dire en 'défaut sélectif'.



L'agence explique sa décision par la récente restructuration financière conduite par le spécialiste français des systèmes de son et d'image, qui s'est soldée par une conversion en actions d'une partie de la dette, que S&P assimile à un défaut sélectif.



'Nous considérons la conversion de créances en capital comme un échange contraint de dette ('distressed exchange') et donc comme l'équivalent d'un défaut, dans la mesure où les investisseurs ont reçu une valeur inférieure à ce que promettaient les titres originaux', explique S&P.



L'agence de notation maintient malgré tout sa note 'CCC' attribuée à la récente émission obligataire de 457 millions d'euros du groupe, estimant qu'elle est exempte de la décision de convertir l'endettement en actions.



