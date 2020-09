Technicolor : Résultats de son augmentation de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.



Cette opération est réalisée via l'émission de 110.738.255 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,98 euros, prime d'émission incluse, soit un montant de 329.999.999,90 euros.



Elle a été lancée le 7 août 2020 dans le cadre du plan de sauvegarde financière accélérée de la Société arrêté par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 juillet 2020.



Le nombre d'Actions Nouvelles souscrites à titre irréductible et à titre réductible s'élève à 20.039.121 actions représentant 18,10 % de l'Augmentation de Capital avec DPS. BPI a souscrit, à titre irréductible, à 8.370.251 Actions Nouvelles (soit un montant d'environ 25 ME).



Les titulaires de créances dues par la Société au titre (i) du contrat de crédit d'environ 1 milliard d'euros en date du 6 décembre 2016 et de l'accord de crédit renouvelable de 250 millions d'euros conclu le 21 décembre 2016 souscriront à la partie non souscrite de l'Augmentation de Capital avec DPS (soit 90.699.134 Actions Nouvelles représentant 81,90 % de l'Augmentation de Capital avec DPS) par voie de compensation avec leurs Créances pour un montant total (prime d'émission incluse) de 270.283.419,32 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNICOLOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok