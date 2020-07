Technicolor : Restructuration financière approuvée en AG

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce, sur la base des informations reçues, que les résolutions nécessaires à la mise en oeuvre du plan de restructuration financière ont été approuvées, à une très large majorité de ses actionnaires, dans le cadre de l'AG prévue ce lundi à huis clos.



Par ailleurs, comme prévu, les accords relatifs à la première tranche du nouveau financement ont été conclus le 17 juillet, et cette première tranche sera mise à disposition ce jour, pour un montant d'environ 240 millions d'euros (nets de frais et commissions).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TECHNICOLOR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok