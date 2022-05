Technicolor : Le projet de scission avance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé hier qu'il continuait d'avancer dans l'exécution de son projet de distribution de 65% du capital de sa filiale d'effets visuels Technicolor Creative Studios, toujours prévu au cours du troisième trimestre 2022.



Dans un communiqué, le spécialiste de l'image explique avoir opté pour un séquençage 'plus flexible' du déroulé des opérations afin d'optimiser son processus de refinancement en cours, notamment au vu des conditions de marché actuelles.



Le groupe français met également en avant la fenêtre 'étroite' dont il dispose en vue de sécuriser le refinancement de sa dette en amont de la prochaine assemblée générale.



Dans ces conditions, Technicolor dit avoir décidé de tenir une assemblée générale en lien avec le projet de distribution de TCS au cours du troisième trimestre, une fois le refinancement assuré.



L'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes de l'exercice 2021 ainsi que les résolutions nécessaires à la conduite des opérations ordinaires est, elle, toujours prévue le 30 juin.



Pour les analystes d'Edison, ce projet de scission 'devrait résulter en deux sociétés cotées distinctes et cohérentes, chacune disposant de bonnes perspectives de croissance, d'un dossier d'investissement clair et de sources de financement stables'.



