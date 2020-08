Technicolor : Lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d'un montant brut maximum de 330 millions d'euros, dans le cadre de son plan de sauvegarde financière accélérée.



L'opération donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 110.738.255 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 2,98 euros. Six DPS donneront droit de souscrire, à titre irréductible, à 43 actions nouvelles.



Selon le calendrier indicatif, la période de souscription aux actions nouvelles s'étendra du 11 août au 11 septembre (inclus), leur règlement-livraison et leur admission aux négociations étant prévus pour le 22 septembre.



